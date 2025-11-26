Sakarya'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Kaynarca ilçesindeki Keşkekler Mahallesi'nde K.D.'ye ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Keşkekler Mahallesi'nde K.D.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasara yol açan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa