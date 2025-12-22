Haberler

Polis zamanla yarıştı, silahlı hesaplaşma son anda önledi: 4 tutuklama

Polis zamanla yarıştı, silahlı hesaplaşma son anda önledi: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da birbirlerini tehdit eden ve silahlı olay çıkaracakları tespit edilen 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Sakarya'da bir birlerini tehdit ederek hakaret eden ve silahlı olay çıkaracakları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde Erenler ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda birbirlerini tehdit ederek, hakarette bulunan iki ayrı grubun Erenler İlçesinde buluşarak silahlı olay çıkaracakları bilgisi üzerine Organize Suçlar Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışmalarda grupların buluşma noktasına giden ekipler, bölgeye gelen Y. Y. T (21), A. A. (22), R.T.B. (23) ve M.Y. (21) isimli şahısların bulunduğu araca müdahale etti. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet fişek ele geçirildi. Polis ekipler, silahlı kavgayı önleyerek oluşabilecek muhtemel facianın önüne geçti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
title