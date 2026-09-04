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Akyazı'da eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Akyazı'da eşini bıçaklayan koca tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı 6 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralı kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. ile eşi Ö.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A., 6 çocuk annesi eşi B.A.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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