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Sakarya'da sürücü sinyalsiz şerit değiştirip teğet geçti, anlar kameraya yansıdı

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde Akyazı-Hendek arasında bir otomobil sürücüsü, sinyal vermeden şerit değiştirip araçlara teğet geçerek trafiği tehlikeye attı. O tehlikeli anlar, aynı güzergahta seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir otomobil sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler, diğer sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Sinyalsiz şerit değiştiren ve araçlara teğet geçen otomobilin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ile Hendek ilçeleri arasındaki kesiminde meydana geldi. 54 DM 853 plakalı otomobilin sürücüsü, yüksek süratle ilerlediği otoyolda sinyal vermeden şerit değiştirerek ve diğer araçlara teğet geçerek trafiği akışını tehlikeye attı. Seyir halindeki diğer araçlara teğet geçerek hem kendi canını hem de vatandaşların can güvenliğini riske atan sürücünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı. Otomobilin otoyoldaki tehlikeli hareketleri, aynı güzergahta seyir halinde bulunan başka bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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