Sakarya’da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda cephanelik gibi eve baskın: 3 gözaltı

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Sakarya'da "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından "Sokaklar Güvende" soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek, 477 adet 9x19 mm fişek, 142 adet 7x65 mm fişek, 68 adet 38 mm fişek ve 60 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı