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Sakarya'da Silahlı Cinayet: Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde işe gitmekte olan Erol Korkmaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağına ve kafasına vurularak ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Korkmaz'ın cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce bacağına sonra kafasına sıktı: Dehşet anları kamerada

Sakarya'da kan donduran cinayet görüntüsü: Gözünün içine baka baka böyle öldürmüş

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde işe gitmek için kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan Erol Korkmaz (36), hastanede yaşamını yitirdi. Kan donduran cinayet anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Abdurrahman Gürses Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Erol Korkmaz işe gitmek için evinden çıkıp kaldırımda yürüdüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağı ve başından vurularak ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kan donduran cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, Korkmaz'ın silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, duvarın arkasına saklanan şahsın Korkmaz'ın kendisine yaklaştığı esnada bulunduğu yerden çıkarak ateş etmeye başladığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da Silahlı Cinayet: Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - 3.Sayfa

Erol Korkmaz Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Sakarya Hendek Suç

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