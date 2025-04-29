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Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. İki şahıs tutuklandı.

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Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 6 adet ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda S.Y. ve T.K. isimli şahısların iş yeri ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız makineli tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 120 adet fişek ile 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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