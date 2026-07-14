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Sakarya'da tır ile çarpışan işçi midibüsü devrildi: 13 yaralı

Sakarya'da tır ile çarpışan işçi midibüsü devrildi: 13 yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde saman yüklü tır ile işçi taşıyan midibüsün çarpışması sonucu midibüs devrildi, 13 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D 650 karayolunda saman yüklü tır ile çarpışan işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Adapazarı Karasu yolu Poyrazlar mevkii üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Y.Ü. idaresindeki 42 APL 515 plakalı tır ile N.U. idaresindeki 54 S 1062 plakalı işçi taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yan yola devrilirken, içerisinde bulunan sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen midibüsten çıkartılan yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürülerek ulaşım güvenli şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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