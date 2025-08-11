Sakarya'da Pikap Aracı Yangın Çıkardı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen bir Volkswagen pikap, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D020 kara yolunda pikap tarzı bir araç alevlere teslim oldu.
Yangın, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolunda meydana geldi. Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka pikap, Sabırlı Mahallesi kavşağında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa