Sakarya'da Pikap Aracı Yangın Çıkardı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D020 kara yolunda pikap tarzı bir araç alevlere teslim oldu.

Yangın, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolunda meydana geldi. Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka pikap, Sabırlı Mahallesi kavşağında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA