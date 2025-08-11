Sakarya'da Pikap Aracı Yangın Çıkardı

Güncelleme:
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen bir Volkswagen pikap, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolunda meydana geldi. Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka pikap, Sabırlı Mahallesi kavşağında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
