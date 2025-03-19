Sakarya'da Park Halindeki Özel Halk Otobüsünde Yangın Çıktı
Adapazarı'nda park halindeki bir özel halk otobüsünde çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halinde bulunan özel halk otobüsünde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.
Tekeler Mahallesi Kuzey Terminalinde park halindeki 54 J 0061 plakalı özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği otobüse vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Paniğe sebep olan yangın sonrasında araçta maddi hasar oluştu. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa