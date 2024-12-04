Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti

Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti
ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Sakarya'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı: İki Kişi Yaralandı

Sakarya'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı: İki Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki otomobilin kontağını çeviren sürücü, alev alan araca müdahale ederken yanıklar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yeri önünde park halindeki otomobiline bindikten sonra kontağı çeviren sürücü dehşeti yaşadı. Alev topuna dönen araca müdahale etmek isteyen sürücü ve arkadaşının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay, Yenice Mahallesi Fatih Caddesi D-650 kara yolu kenarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park ettiği 06 CZJ 160 plakalı Citroen marka otomobile binen C.T., aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu esnada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobilden inen C.T. ile yanında bulunan arkadaşı A.S., alev alan araca müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyerek otomobilin büyük bir kısmını saran alevleri söndürmeye çalışan araç sahibi C.T. ile A.S.'nin vücutlarında yanıklar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı iki kişi ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücüsünün kontağı çevirmesi neticesinde çıkan yangında 06 CZJ 160 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan ve alevlerin sirayet ettiği 54 RC 332 plakalı diğer bir otomobil de zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
img

Yeni işi ve alacağı para belli oldu
img

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kediler rüya görür mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.