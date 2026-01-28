Haberler

Sakarya'da otoyol kenarındaki kemikler jandarmayı at kasaplarına götürdü

Sakarya'da otoyol kenarındaki kemikler jandarmayı at kasaplarına götürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekipleri, otoyol kenarına atılan hayvan kemiklerinin izini sürdü. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, kesilmek üzere bekletilen 5 at koruma altına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyolun kenarına atılan hayvan kemiklerinin izini süren jandarma ekipleri, at kesimi yaptığı değerlendirilen şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda kesilmek üzere bekletilen 5 at koruma altına alınırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkisinde geçmiş yıllarda ve son dönemde çevreye bırakılan hayvan kemikleri üzerine İl Jandarma Komutanlığı bölgede teknik ve fiziki takip başlattı. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından sürdürülen teknik çalışmalar neticesinde, 26 Ocak tarihinde üstü kapalı bir kamyonetle bölgeye gelen şahısların, at ve eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana bıraktığı tespit edildi. Ekiplerce incelenen kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda, şüpheli şahısların C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve kesim işlerinde kullandıkları değerlendirilen ahırda yapılan aramalarda, kesilmek üzere bekletilen 5 adet at bulundu. Ele geçirilen atlar, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.T. ve H.T. isimli şahıslar hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı

Atlas'ın ailesini tehdit eden şahıs hakkında sıcak gelişme