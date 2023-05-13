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Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan Yaşar K. idaresindeki 54 ES 086 plakalı otomobil, frenini boşalması sebebi ile virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yaşar K. ile araç içerisinde bulunan Bilal C., Belinay C., M.C., K.C., C.C. ve N.C. isimli toplam 7 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - 3. Sayfa

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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