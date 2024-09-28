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Sakarya'da Otomobil Kaza Yaptı, Alev Aldı

Sakarya'da Otomobil Kaza Yaptı, Alev Aldı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarına uçarak alev aldı. Kaza sonucu yaralanan iki kişi çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarına uçarak alev aldı. Kazanın ardından otomobildeki 2 yaralı çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılırken, yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Kaza, Kayalarmemduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına uçtu. Sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Bir anda alev alan otomobilden ise geriye demir yığını kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil İtfaiye Erenler sakarya

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