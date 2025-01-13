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Sakarya'da Otomobil Kamyona Çarptı, İki Yaralı

Sakarya'da Otomobil Kamyona Çarptı, İki Yaralı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otomobil, kamyona çarpıp yol çalışması alanına devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyona çarpan otomobil, kontrolden çıkarak yol çalışmasının yapıldığı alana devrildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Erenler-Karapürçek yolunda meydana gelen olayda, M.K. idaresindeki 41 D 7681 plakalı otomobil, A.C. idaresindeki kamyona çarptıktan sonra yol çalışması alanına devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan GK. ve Z.K. isimli iki kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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