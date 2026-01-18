Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada her iki sürücü de yaralandı.

Kaza, Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 34 KRG 896 plakalı otomobil ile E.D.'nin kullandığı 54 AD 145 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Karasu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.