Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
D-100 Karayolu İstanbul istikameti Bekirpaşa Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 34 GUJ 728 plakalı otomobil ile 54 AKL 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA