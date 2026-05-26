Sakarya'da araçların çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, D-014 kara yolunda Karasu istikametinden Kaynarca yönüne seyreden 54 AKH 947 plakalı hafif ticari araç, Kulaklı Mahallesi kavşağından dönüş yapmak isteyen 34 ACR 534 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, içindekiler bulundukları yerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti. Kazada yaralanan 3'ü çocuk toplam 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

