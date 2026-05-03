Sakarya'da otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 1 kişi hafif yaralanırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kaza, Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi Boğaziçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Sakarya'nın Serdivan ilçesine gitmek üzere yola çıkan B.T.Y. idaresindeki 41 AYZ 283 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan M.Y.U. araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, hafif yaralanan sürücü B.T.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen otomobil ise olay yerine çağrılan vinç ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı