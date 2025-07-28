Sakarya'da Orman Yangını: Mekanik Tüplü Hayvan Kaçırıcı Cihaz Nedeniyle Meydana Geldi

Sakarya'da Orman Yangını: Mekanik Tüplü Hayvan Kaçırıcı Cihaz Nedeniyle Meydana Geldi
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Hendek ilçesinde 5 hektarlık orman ve fındıklık alanı zarar gören yangının mekanik tüplü hayvan kaçırıcı cihazdan kaynaklandığı belirlendi. İki kişiye adli işlem başlatıldı ve birine ev hapsi verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5 hektarlık orman ile fındıklık alanın zarar gördüğü yangının mekanik tüplü hayvan kaçırıcı cihazdan kaynaklandığı tespit edildi. Haklarında adli işlem başlatılan 2 kişiden 1'ine ev hapsi kararı verildi.

Yangın, dün Güldibi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve çok sayıda destek aracı ile müdahale edilerek söndürülen yangında 5 hektarlık orman ve fındıklık alan zarar gördü. Yangının S.K. (78) ve Ş.B. (43) tarafından fındık bahçesinde kullanılan mekanik tüplü hayvan kaçırıcıdan kaynaklandığı tespit edildi. S.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Ş.B. hakkında ise farik mümeyyiz raporu sonrasında yargılama sürecinin başlayacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

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