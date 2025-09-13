Haberler

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve hava ile karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

11 Eylül tarihinde Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Dumanların yükseldiği bölgede yapılan havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. İkinci gününde de soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.