Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, henüz bilinmeyen nedenlerle Kirazlı yolu Çukurköy sapağında başladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kirazlı yolu Çukurköy sapağı mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
img

Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde
img

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.