Sakarya'da Orman Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların koordineli çalışması neticesinde 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Akyazı ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın noktada başlayan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için seferber olurken, bölge halkıda destek vererek ekiplerle koordineli bir şekilde çalıştı. Gecenin karanlığını aydınlatan alevleri, ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına aldı. Alevlerin çevreye yayılmaması için soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA