Sakarya'da Orman Yangını 24 Saatten Fazladır Kontrol Altına Alınamadı

Sakarya'da Orman Yangını 24 Saatten Fazladır Kontrol Altına Alınamadı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacıyakup Mahallesi'nde 24 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yoğun karadan ve havadan müdahalelere rağmen alevler hala kontrol altına alınamadı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayarak Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını, 24 saattir kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleye rağmen alevler henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki söndürme çalışmaları gece boyu aralıksız sürdü, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden hız kazandı.

Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde dün saat 10.41'de çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir ormanlık alanı etkisi altına aldı. İlk andan itibaren seferber olan söndürme ekipleri, gece boyunca sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden yoğunlaştırıldı. Gece boyunca karadan süren müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan helikopter ve uçak desteğiyle devam etti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, arazöz, iş makinesi ve gönüllülerin de desteğiyle yangının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bölgede rüzgarın kesilmesiyle birlikte bölgede yoğun duman görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Rüzgarın durmasıyla birlikte alevlerin yayılma hızı azalsa da duman sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Ekipler, alevlerin tamamen kontrol altına alınabilmesi için aralıksız mesai yapıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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