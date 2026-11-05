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Sakarya'da operasyonda 248 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'da operasyonda 248 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Sakarya'da operasyonda 248 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan kente getirilen araç Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durduruldu ve araçta 248 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren araç Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 248 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında zehir tacirlerine darbe vurulmaya devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C. (34) isimli şahsın İstanbul'dan kente araçla uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 248 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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