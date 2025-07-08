Sakarya'da Oğul, Babasını Bıçaklayıp Barakayı Ateşe Verdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçakladıktan sonra, barakayı ateşe verdi. Yaralı adam, alevlerin içinden kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan oğul olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaali Hızar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba B.H. ile oğlu A.H. arasında balıkhane olarak kullandıkları barakada ailevi sebepler dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.H., babasını bıçakladı ardından barakayı ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Yangını fark eden çevredekiler hemen yardıma koştu. Vücudunda bıçak ve yanık yaraları bulunan B.H., alevlerin içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.H.'nin, yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA