Sakarya'da miras meselesinde kan aktı: 3 ölü - Haberler

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Sakarya'da miras meselesinde kan aktı: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da miras meselesinde kan aktı: 3 ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında miras meselesi olduğu iddia edilen bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğeni olmak üzere 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında miras meselesi olduğu iddia edilen bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğeni olmak üzere 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. Miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G., kardeşi Bedri, kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlatırken kaçan şüpheliyi yakalamak içinde çalışma başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Serdivan, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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