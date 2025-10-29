Haberler

Sakarya'da Kuyuya Düşen İşyeri Çalışanının Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sakarya'da Kuyuya Düşen İşyeri Çalışanının Cansız Bedenine Ulaşıldı
Akyazı'da yol çalışması sırasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi Nafiz Özkul'un cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yakınları olayı öğrendikten sonra sinir krizi geçirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmasında yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşen işçinin cansız bedenini uzun uğraşlar neticesinde itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Hayatını kaybeden kişinin bölgeye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Beldibi Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında Nafiz Özkul, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metrelik yüksekliği bulunan kuyuya düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışma neticesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kuyuya inerek Özkul'un cansız bedenine ulaştı. Durumun haber alarak bölgeye gelen Özkul'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yapılan inceleme sonrasında Özkul'un cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken konuya ilişkin incelme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
