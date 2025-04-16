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Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu Söğütlü geçişi Rüstemler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönüne ilerleyen M.S.B. kontrolündeki 54 YY 384 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtaki sürücü M.S.B. ile yolcular O.S.Y., Y.T. ve A.D. yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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