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Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Fidanlığa Uçtu

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Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki fidanlığa düştü. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan fidanlığa uçtu. Otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 karayolu Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.K. kontrolündeki 54 VH 412 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan fidanlığa uçtu. Sürücü Ö.F.K., otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaynarca Otomobil İtfaiye sakarya

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