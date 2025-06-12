Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Alev Aldı; 2 Yaralı

Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Alev Aldı; 2 Yaralı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde D-650 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Limandere Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, G.C. idaresindeki 54 ADA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobil çarpmanın etkisiyle alev aldı. Yaralılar ile yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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