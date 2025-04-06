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Sakarya'da Komşular Arası Silahlı Kavga: 5 Ölü, 5 Yaralı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ölenlerin kimliklerini belirledi. Olay sonrası 4 şüpheli yakalandı ve incelemeler devam ediyor.

Komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi. Olayda yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gecenin adeta kana bulandığı olayda 4 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay'da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

Sakarya'da Komşular Arası Silahlı Kavga: 5 Ölü, 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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