Sakarya'da kız yurdundaki patlamanın hasarı görüntülendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlamanın hasarı görüntülendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlamanın hasarı görüntülendi. Geceyi otelde geçiren öğrenciler valizleriyle birlikte yeniden yurda dönerken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri binada incelemelerde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şehit Sinan Gümüştaş Mahallesi'nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun dinlenme odasındaki tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle büyük panik yaşandı, bina tedbir amaçlı tahliye edilerek öğrenciler otellere yerleştirildi.

Yaşanan patlamanın şiddeti gündüz saatlerinde daha net görüldü. Patlamanın etkisiyle yurdun odadaki cam ve çerçevelerinin parçalandığı, odadaki eşyaların ise binanın bahçesine savrulduğu görüldü. Binanın dış cephesinde ve dinlenme odasında oluşan maddi hasar, gün ışığıyla birlikte kayıt altına alındı.

Öğrenciler valizleriyle geri döndü

Aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu bazı öğrenciler, geceyi tedbir amaçlı Serdivan ilçesindeki çeşitli otellerde geçirdikten sonra sabah saatlerinde valizleriyle birlikte yurda geri dönmeye başladı. Öğrencilerin yurda giriş anları kameralara yansıdı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Patlamanın kesin nedeni ve binanın teknik durumu hakkındaki raporların hazırlanması için çalışmalar sürüyor. - SAKARYA

