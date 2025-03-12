Sakarya'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kız öğrenci yurdunun odasında yangın çıktı. Devreye giren yağmurlama sistemi alevlerin büyümesini engellerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Serdivan ilçesinde bulunan Ayşe Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci odasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Odada bir anda alevler yükselirken yurtta kalan öğrenciler kendilerini panikle dışarı attı. Yangın başladığı anda yurttaki yağmurlama sistemi devreye girince, alevlerin büyümesini engelledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Odasında yangın çıkan İlknur isimli kız öğrenci, "Odada saç kurutma makinesini kullanıyordum. Bir anda yatağımın alt kısmında kıvılcım gördüm. Sonra koşarak durumu güvenliğe bildirdim. Yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştılar" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA