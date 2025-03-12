Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim

Rusya ile bahar kısa sürdü, Trump Putin'i açık açık tehdit etti
Polonya Başbakanı Tusk kırık ayakla Türkiye'ye geldi, Erdoğan koluna girdi

Başbakan yürüyemeyince Erdoğan hemen koluna girdi
Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var

Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

Sakarya'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği

Sakarya'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci yurdunun odasında çıkan yangın, yağmurlama sisteminin devreye girmesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilirken, inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kız öğrenci yurdunun odasında yangın çıktı. Devreye giren yağmurlama sistemi alevlerin büyümesini engellerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Serdivan ilçesinde bulunan Ayşe Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci odasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Odada bir anda alevler yükselirken yurtta kalan öğrenciler kendilerini panikle dışarı attı. Yangın başladığı anda yurttaki yağmurlama sistemi devreye girince, alevlerin büyümesini engelledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Odasında yangın çıkan İlknur isimli kız öğrenci, "Odada saç kurutma makinesini kullanıyordum. Bir anda yatağımın alt kısmında kıvılcım gördüm. Sonra koşarak durumu güvenliğe bildirdim. Yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştılar" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
img

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
img

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz

"Memleket meselesi olduğunu bilerek destek veririz"
İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi

AB'nin misillemesi çok ağır oldu! Trump'ın açıklaması zehir zemberek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.