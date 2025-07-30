Sakarya'da Kırmızı Işıkta Yarış: Tehlikeli Anlar Kamerada

Sakarya'da Kırmızı Işıkta Yarış: Tehlikeli Anlar Kamerada
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobil, yeşil ışık yanar yanmaz yarış yapmaya başladı. Tehlikeli anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta duran iki otomobil, yeşil ışığın yanmasının ardından teker yakarak yarış yaptı. Tehlikeli yarış, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erenler ilçesi D-100 kara yolu Düzce istikametinde meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobil sürücüsü, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte bir anda gaza basarak yarışa kalktı. İki şeritli yolda bir otomobilin emniyet şeridini kullanması ise tehlikeyi katladı. Akan trafikte yapılan yarış, hem sürücülerin hem de yoldaki diğer araçların canını hiçe saydı. O anlar, kırmızı ışıkta yarışa kalkan otomobillerin arasında kalan aracın içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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