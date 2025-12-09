Haberler

Karagöl Yaylası'nda kayıp alarmı: Yaşlı çift için gece görüşlü dronlar havalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ile Taraklı arasında kaybolduğu değerlendirilen 71 ve 72 yaşındaki çift için arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, gece görüşlü dronlarla bölgede yoğun bir şekilde arama yapıyor.

Sakarya'nın Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde kayboldukları değerlendirilen yaşlı çift için ekipler seferber oldu. Çift, gece görüşlü dronlarla her yerde didik didik aranıyor.

Akyazı ilçesinde yaşayan H.K. (71) ve M K. (72) öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı. Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi. Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, gece görüşlü dron ile bölgede yaşlı çifti bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
