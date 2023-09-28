Sakarya'da Kaybolan Açelya Yıldırım'ın Cansız Bedeni Bulundu

Sakarya'da 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Açelya Yıldırım'ın cansız bedeni Kefken Adası yakınlarında denizde bulundu. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ACI HABER GELDİ

Sakarya'da 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Pempe Kayalar mevkisinde deniz kenarında çantası ve telefonu bulunan Açelya Yıldırım'ın bulunması için bölgede karada ve denizde çalışma başlatıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarında denizde Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Ekipler, Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın, intihar olduğu ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.