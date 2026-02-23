Sakarya'da kardeş dehşeti: Ağabey, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahıs tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece saat 21.15 sıralarında Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. isimli şahıs ile kardeşi Yakup Acar (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey M.A., yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Yakup Acar'a (30) ateş açtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yakup Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı