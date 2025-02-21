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Sakarya'da Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi

Sakarya'da Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi
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Sakarya'da etkili olan kar yağışı, D-100 kara yolunda zincirleme kazalara sebep oldu. Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından D-100'de kazalar peş peşe geldi.

Sakarya'da gece saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışının ardından kazalar art arda geldi. Sabah saatlerinde şehri kaplayan beyaz örtü bazı bölgelerde sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 kara yolu Erenler ilçesi Kozluk Köprülü Kavşağı'nda kar sebebiyle birçok araç kazaya karıştı. Herhangi bir yaralananın olmadığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan trafik, araçların kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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