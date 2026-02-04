Haberler

Kazada savrulan stepne ile ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Kazada savrulan stepne ile ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu fırlayan stepnenin neden olduğu kazada, 25 yaşındaki yaya Hilal Garaç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 kara yolunda iki kamyonetin çarpışması neticesinde fırlayan stepnenin ağır yaraladığı 26 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Küpçüler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, H.İ.K. idaresindeki 52 FU 725 plaka kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACN 280 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların birinden fırlayan stepne kaldırımda yürüyen Hilal Garaç'a (25) çarparak yaralanmasına sebep olurken, park halindeki bir minibüste de hasara yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazaya karışan her iki araçta detaylı inceleme gerçekleştirirken, trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) tedavi altına alınan Hilal Garaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı

Gündem yaratacak bal tuzağı iddiası! Devlet başkanları tehdit altında
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu