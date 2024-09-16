Sakarya'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev başındayken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki polis memuru Olgun Sandalcı, yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Sandalcı'nın cenaze namazı Kocaali Merkez Camii'nde kılınacak.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren 39 yaşındaki polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Olgun Sandalcı (39) dün mesaide olduğu esnada fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sandalcı, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Olgun Sandalcı, Kocaali Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA