Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev başındayken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki polis memuru Olgun Sandalcı, yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Sandalcı'nın cenaze namazı Kocaali Merkez Camii'nde kılınacak.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren 39 yaşındaki polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Olgun Sandalcı (39) dün mesaide olduğu esnada fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sandalcı, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Olgun Sandalcı, Kocaali Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kalp Krizi Güvenlik Kocaali sakarya 3-sayfa Karasu Sağlık Çocuk Polis Polis

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ocakta ne kadar olur? İşte masadaki son rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Hudutsuz Sevda yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 35. bölüm fragmanı izle! Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi?
title