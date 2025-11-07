Haberler

Sakarya'da Kaçakçılıkla Mücadele: 151 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçakçılıkla Mücadele: 151 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda 151 bin 200 boş makaron ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli A.A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 151 bin 200 adet boş, 16 bin 80 adet dolu makaron ele geçirildi, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ikamet ettiği belirlenen A.A.E. (39) isimli şahsın evinde yapılan aramada; 151 bin 200 adet boş makaron, 16 bin 80 adet dolu makaron, 1 kilogram tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
