Haberler

Sakarya emniyetinden kaçakçılara geçit yok: 2 gözaltı

Sakarya emniyetinden kaçakçılara geçit yok: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da emniyet ekipleri, İstanbul'dan kaçak ürün getiren iki şüpheliyi Adapazarı'nda durdurdu. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Sakarya'da emniyet ekiplerince yürütülen kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul'dan Sakarya'ya çok sayıda kaçak mal getirdiği tespit edilen 2 şüpheli Adapazarı ilçesinde durdurularak gözaltına alındı.

Sakarya'da emniyet ekiplerince kaçakçılık ile mücadele suçları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Sakarya'ya kaçak tütün ürünü taşıdığı tespit edilen S.A. ve S.Ç. isimli şahıslar Adapazarı ilçesinde durduruldu. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, 949 paket gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara, 182 paket gümrük kaçağı sigara, 8 adet elektronik sigara ve 4 adet yeni nesil ısıtmalı elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri