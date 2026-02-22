Sakarya emniyetinden kaçakçılara geçit yok: 2 gözaltı

Sakarya'da emniyet ekiplerince yürütülen kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul'dan Sakarya'ya çok sayıda kaçak mal getirdiği tespit edilen 2 şüpheli Adapazarı ilçesinde durdurularak gözaltına alındı.

Sakarya'da emniyet ekiplerince kaçakçılık ile mücadele suçları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Sakarya'ya kaçak tütün ürünü taşıdığı tespit edilen S.A. ve S.Ç. isimli şahıslar Adapazarı ilçesinde durduruldu. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, 949 paket gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara, 182 paket gümrük kaçağı sigara, 8 adet elektronik sigara ve 4 adet yeni nesil ısıtmalı elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı