Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 59 Yaşındaki Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 59 yaşındaki M.Y. gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tüfek, sahte alkollü içkiler ve gümrük kaçağı haplar ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 59 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nce, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Adapazarı ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Y. (59) isimli şüpheli gözaltına alınırken ev ve aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet kartuş, 65 şişe sahte bandrollü ve gümrük kaçağı alkollü içki, 103 adet cinsel içerikli gümrük kaçağı hap ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
