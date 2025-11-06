Haberler

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 589 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 589 Tarihi Eser Ele Geçirildi
Güncelleme:
Sakarya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma Bizans dönemine ait 589 tarihi eser ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen 'Anadolu Mirası' operasyonunda çeşitli objeler bulundu.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 589 adet Roma Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık Suçları ile Mücadele çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bu minvalde 'Anadolu Mirası' adlı operasyonda, E.O. (48) A.E. (50) İ.B. (51) Y.Y. (26) ve S.Ç. (34) isimli şahısların araçlarında arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, 388 adet obje, 82 adet sikke, 19 adet taş obje ve 100 adet yüzük olmak üzere toplam 589 adet Roma Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

