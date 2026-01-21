Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 4 ilçede 6 gözaltı

Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında toplam 6 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve, Karasu, Karapürçek ve Serdivan ilçelerinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 872 bin 860 adet boş makaron, 408 bin 950 adet doldurulmuş makaron, 151 kilo 110 gram tütün, bin 180 paket nargile tütünü, 53 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinası, 1 adet hava nemi kurutma makinası, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. - SAKARYA