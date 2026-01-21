Haberler

Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 4 ilçede 6 gözaltı

Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 4 ilçede 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda büyük miktarda kaçak tütün ve sigara sarma malzemeleri ele geçirildi.

Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında toplam 6 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve, Karasu, Karapürçek ve Serdivan ilçelerinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 872 bin 860 adet boş makaron, 408 bin 950 adet doldurulmuş makaron, 151 kilo 110 gram tütün, bin 180 paket nargile tütünü, 53 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinası, 1 adet hava nemi kurutma makinası, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı