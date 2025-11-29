Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonları: 5 Gözaltı
Sakarya'nın Arifiye ve Erenler ilçelerinde düzenlenen dört ayrı kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, mermiler, gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.
Sakarya'nın Arifiye ve Erenler ilçesinde polis ekiplerince yapılan 4 ayrı kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erenler ve Arifiye ilçelerinde 4 ayrı kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, 985 paket gümrük kaçağı sigara, 81 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa