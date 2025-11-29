Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonları: 3 Gözaltı

Sakarya'nın Serdivan, Sapanca ve Erenler ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde C.A. (30) isimli şüpheli gözaltına alındı. İkametgahında yapılan aramada, 400 bin adet boş, 110 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektronik tütün sarma makinası ele geçirildi. Erenler ilçesinde yapılan operasyonda G.D. (37) isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan iş yeri aramasında, 2 bin 680 adet dolu makaron, 210 adet bandrolsüz puro, 46 paket 50'lık gram tarihi geçmiş tütün ele geçirildi. Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda ise Ü.S. (45) gözaltına alındı. Şüphelinin ikametgahında ve iş yerinde yapılan aramalarda, 10 bin adet boş makaron, 980 adet dolu makaron, 4 adet elektronik sigara, 100 paket kaçak sigara, 15 kilogram tütün, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. - SAKARYA