Haberler

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonları: 3 Gözaltı

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonları: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan, Sapanca ve Erenler ilçelerinde gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda kaçak tütün ürünleri ve makaron ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan, Sapanca ve Erenler ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde C.A. (30) isimli şüpheli gözaltına alındı. İkametgahında yapılan aramada, 400 bin adet boş, 110 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektronik tütün sarma makinası ele geçirildi. Erenler ilçesinde yapılan operasyonda G.D. (37) isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan iş yeri aramasında, 2 bin 680 adet dolu makaron, 210 adet bandrolsüz puro, 46 paket 50'lık gram tarihi geçmiş tütün ele geçirildi. Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda ise Ü.S. (45) gözaltına alındı. Şüphelinin ikametgahında ve iş yerinde yapılan aramalarda, 10 bin adet boş makaron, 980 adet dolu makaron, 4 adet elektronik sigara, 100 paket kaçak sigara, 15 kilogram tütün, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar

15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.