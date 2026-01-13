Haberler

Ahırı, kaçak tütün deposuna çevirmiş

Ahırı, kaçak tütün deposuna çevirmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde depoda yapılan operasyonda 2 tonu aşkın kaçak tütün ve yüz binlerce makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahsın depo olarak kullandığı ahıra düzenlenen operasyonda, 2 tonu aşkın kaçak tütün ve yüz binlerce makaron ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, M.A.D. (31) isimli şahsın depo olarak kullandığı öne sürülen ahıra arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda ahırda 2 ton 385 kilogram açık tütün, 372 bin 600 boş makaron, 400 dolu makaron ve elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.A.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı