Ahırı, kaçak tütün deposuna çevirmiş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahsın depo olarak kullandığı ahıra düzenlenen operasyonda, 2 tonu aşkın kaçak tütün ve yüz binlerce makaron ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, M.A.D. (31) isimli şahsın depo olarak kullandığı öne sürülen ahıra arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda ahırda 2 ton 385 kilogram açık tütün, 372 bin 600 boş makaron, 400 dolu makaron ve elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.A.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA