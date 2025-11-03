Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 150 Kilogram Ele Geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 150 kilogramlık bandrollü bin gramlık satışı yasak tütün ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda Hendek İlçesinde ikamet eden A.Y. (55) isimli şahsın ikametgahında, iş yerinde ve deposunda yapılan aramada 675 bin adet boş, 32 bin 800 adet dolu makaron, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin lira olan 150 kilogramlık bandrollü 1000 gramlık satışı yasak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. hakkında adli işlere başlanıldı. - SAKARYA